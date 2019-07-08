ГБР накрыло банду «черных риелторов», членом которой был судья Соломенского райсуда столицы

Два адвоката, судья и нотариус подделывали документы и присваивали квартиры, машины и депозиты умерших жителей столицы.

Госбюро расследований накрыло банду «черных риелторов», в которой состояли несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Следователи установили, что в течение 2016-2018 года они (члены банды «черных риелторов», - ред.) подыскивали недвижимость и другое ценное имущество, принадлежавшее умершим киевлянам, а потом подделывали документы с целю всем этим завладеть. В фокусе интереса злоумышленников оказалось несколько квартир в центре и престижных районах столицы, а также деньги на депозитных счетах, - написала Варченко в своем посте.

Она также отметила, что провернуть дело до конца мошенникам не удалось, так как следователи Госбюро расследований разоблачили их аферу раньше.

Если бы «черным риелторам» удалось довести дело до конца, они получили бы 5,6 миллиона гривен выгоды. Однако следователи ГБР оперативно сработали и разоблачили аферу, - резюмировала Варченко.

Также в ГБР сообщили, что досудебное расследование по этому делу завершено, а материалы следствия переданы на ознакомление стороне защиты. По двум фигурантам дела – одному из адвокатов и его супруге следователи открыли отдельное производство, так как они бросились в бега. Сейчас они объявлены в розыск.