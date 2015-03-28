В Днепропетровской области на заводе произошел пожар

27 марта, в Днепропетровской области в городе Новомосковске загорелся Механический завод.

Местные СМИ сообщают, что на заводе производят полимеры и горит пенопласт с мазутом. Огонь видно над крышами 9-этажек, пишет ТСН. Читайте такжеВ Киеве во время пожара в больнице погиб человек, 78 были эвакуированы

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