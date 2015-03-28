В Днепропетровской области на заводе произошел пожар
00:27, 28 марта 2015Общество
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27 марта, в Днепропетровской области в городе Новомосковске загорелся Механический завод.
В Новомосковске загорелся Механический завод / скриншот
Местные СМИ сообщают, что на заводе производят полимеры и горит пенопласт с мазутом.
Огонь видно над крышами 9-этажек, пишет ТСН.
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