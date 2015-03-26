В Краматорске обнаружен тайник с оружием - МВД

Как сообщила пресс-служба Краматорского горотдела ГУ МВД Украины в Донецкой области, 26 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили местонахождение тайника с боеприпасами.

”Он был спрятан на территории одного из садовых товариществ Краматорска в непосредственной близости от аэродрома. В схроне были обнаружены гранатомет, 390 патронов калибра 5,45 для АК-47 и граната Ф-1 без запала”, - сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области Андрей Крищенко.

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Данный факт зарегистрирован в журнал единого учета Краматорского горотдела. По данному правонарушению сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.