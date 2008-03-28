В Газпроме говорят, что избавиться от посредников Украине не удастся

Посредничество в газовой торговле между Украиной и Россией никуда не уйдет. Об этом в интервью газете The Financial Times рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Мы не закончили отношения с RosUkrEnergo, - отметил Медведев, видите ли, у нас существуют долгосрочные контракты с RosUkrEnergo по международному законодательству. И сейчас мы очень тщательно работаем над тем, чтобы не нарушить подписанных контрактов». Оценивая в целом газовый конфликт с Украиной, Медведев отверг версии о политических мотивах этих разногласий. «Это был не способ угрожать, - сказал Медведев о сокращении поставок. – Это было простое решение в сложившейся ситуации: нет оплаты за наш газ, нет контрактов». Отвечая на вопрос об угрозе монополизма со стороны «Газпрома», Медведев назвал это «полной чушью».

Газета.ру