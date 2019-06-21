Ликвидатор аварии на ЧАЭС пожаловался на отсутствие помощи со стороны государства

За 33 года государство забыло о ликвидаторах аварии на ЧАЭС.

Пилот-ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции и председатель правления ОО "Воинов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС – инвалидов войны "Набат" Игорь Письменський сообщил мизерные цифры социальной помощи от государства ликвидаторам.

Об этом он рассказал во время эфира программы "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

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"Нет должного внимания со стороны государства. Сколько бы президентов не было, сколько бы Верховных Рад не было. Пользуясь случаем, что здесь присутствует представитель президента в Кабмине, маленькие цифры - компенсация за питание 450 гривен в месяц. На оздоровление - 120 гривен. Инвалидам 1 и 2 группы в год. Компенсация за путевку - до 500 гривен. Это при том, что будет бюджет", - отметил ликвидатор.

По его словам, в 1986 году они занимались ликвидацией последствий катастрофы не за "какие-то награды", а потому что это был их долг. В то же время, за 33 года государство забыло о ликвидаторах аварии.

"Времени на них нет. Чтобы не только жить, но хотя бы лечиться достойно", - подчеркнул он.

Напомним, по словам Леонида Кравчука, после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года людям долго не рассказывали о трагедии, а партийное руководство из Москвы вообще сказало, чтобы в Киеве не отменяли парад к 1 Мая.