Окружной админсуд Киева завтра возьмется за обжалование нового украинского правописания

Истец требует признать постановление Кабмина об изменениях в правописании противоправным.

Окружной административный суд города Киева 27 июня проведет подготовительное заседание по иску к правительству об оспаривании новой редакции украинского правописания.

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Как сообщается на сайте суда, рассмотрение дела будет происходить по правилам общего искового производства.

«Истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса. Среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановления Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания». По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в орфографии, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, что вчера, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, которые ранее были переименованы в связи с законом о декоммунизации.