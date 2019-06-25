Суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Пока не будет рассмотрена апелляция, решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу.

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Дмитрий Біловчук.

Он рассказал, что сегодня суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и Генерала Ватутина (проспект Шухевича).

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Вместе с тем адвокат отметил, что мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому он не знает, чем руководствовался суд, принимая такое решение.

В то же время он заявил, что как только получит полный текст постановления, то обжалует его в апелляционном административном суде.

Также адвокат добавил, что пока апелляционная инстанция не рассмотрит и не примет решение по данному иску, решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Киевсовета поддержали переименование ул. Ивана Кудри в Печерском районе в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна.