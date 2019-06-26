В Харькове ночью начали менять таблички с проспекта Григоренко на Жукова

Люди, которые меняли таблички, не представились.

В Харькове ночью начали менять таблички на проспекте Григоренко, которому городской совет вернул старое название Маршала Жукова.

В частности, новые указатели появились на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31, сообщает UA:Харьков.

Как пишет издание, местный житель Сергей Тимохин увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются ворваться неизвестные, и вызвал полицию.

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"Возле дома, возле его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали себе. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью?", - рассказал Тимохин.

Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до среды.

Напомним, проспект маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Однако, 19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

Комментируя принятое решение, в Украинском институте национальной памяти заявили, что Жуков является лицом, которое занимало руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Поэтому присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова будет противоречить закону о декоммунизации.

По факту обращения депутата Харьковского городского совета следователи полиции открыли уголовное производство из-за переименования проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.