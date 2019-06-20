В Харькове полиция открыла производство из-за возвращения проспекту имени Жукова

Уголовное производство расследуется по статье «злоупотребление властью или служебным положением».

По факту обращения депутата Харьковского городского совета следователи полиции открыли уголовное производство из-за возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, соответствующее обращение от депутата поступило в Шевченковский отдела полиции 19 июня в 19:00.

«Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки «Все для победы», размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

Комментируя принятое решение, в Украинском институте национальной памяти заявили, что Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Поэтому присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова противоречить закону о декоммунизации.

В учреждении отметили, что согласно ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.