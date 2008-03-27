НБУ вводит в обращение памятные монеты «Благовіщення» (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию "Обрядовые праздники Украины", вводит в обращение с 31 марта памятные монеты «Благовіщення» номиналом 5 и 10 гривень, посвященные одному из наибольших праздников православия - Благовещению, которое отмечается 7 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, на аверсе монет вверху изображен малый Государственный Герб Украины и надпись полукругом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, в центре - стилизованный оклад Евангелия, слева и справа от которого – лилии, которые ассоциируются с Девой Марией, и размещены надписи: на монете из серебра - 10 ГРИВЕНЬ, а также обозначения металла и его пробы - Ag 925, вес в чистоте - 31,1; на монете из нейзильбера - 5 ГРИВЕНЬ; на обеих монетах - год чеканки монеты - 2008 (внизу) и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монет изображена многофигурная композиция - первый весенний хоровод, вверху - сцена Благовещения и полукругом справа размещена надпись: БЛАГОВІЩЕННЯ.

Авторы: эскизов - Николай КОЧУБЕЙ, моделей - Святослав ИВАНЕНКО, Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО.

Эти памятные монеты являются действительным платежным средством Украины и обязательны к приему без всяких ограничений по номинальной стоимости по всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Фото с официального сайта Национального банка Украины