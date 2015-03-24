Чубаров призывает крымских татар не покидать Крым
17:43, 24 марта 2015Общество
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает татар, живущих в Крыму, не покидать полуостров, несмотря на ухудшение ситуации из-за российской оккупации.
Чубаров призвал татар не оставлять Крым / УНИАН
Выступая в Европейском парламенте Рефат Чубаров добавил: "После апреля 2014 года мы не исключаем никаких действий со стороны России, включая депортацию целых народов", передает радио "Свобода".
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По его словам, сейчас наблюдается тенденция эмиграции из оккупированного Крыма. В частности, последнюю сессию Меджлиса пришлось проводить с помощью скайпа, потому что 8 его членов сейчас живут на материковой части Украины.
Самому Рефату Чубарову власти России, которая оккупировала Крым, запрещают вернуться на родину.
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