Марш равенства в Киеве завершился, участники отходят безопасными путями (фото)
11:10, 23 июня 2019Общество
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Участников мероприятия попросили снимать символику и «эвакуироваться». В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могут через станцию метро «Театральная».
Шествие остановилось на Бульваре Шевченко / Диана Ковалева
Марш равенства в Киеве завершается, участники отходят от территории проведения мероприятия безопасными путями.
Как передает корреспондент УНИАН, шествие остановилось на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.
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Было объявлено о завершении марша.
Участников мероприятия попросили снимать символику и «эвакуироваться». В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могут через станцию метро «Театральная».
Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали 9 человек, которые планировали провокации на Марше равенства.
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Новость в сюжете: Марш равенства-2019 в Киеве