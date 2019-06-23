Марш равенства в Киеве завершился, участники отходят безопасными путями (фото)

Участников мероприятия попросили снимать символику и «эвакуироваться». В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могут через станцию метро «Театральная».

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