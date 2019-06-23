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Марш равенства в Киеве завершился, участники отходят безопасными путями (фото)

11:10, 23 июня 2019
Общество
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Шествие остановилось на Бульваре Шевченко / Диана Ковалева

Как передает корреспондент УНИАН, шествие остановилось на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.

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Было объявлено о завершении марша.

Участников мероприятия попросили снимать символику и «эвакуироваться». В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могут через станцию метро «Театральная».

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали 9 человек, которые планировали провокации на Марше равенства.

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Новость в сюжете: Марш равенства-2019 в Киеве
Теги: #Марш равенства в Киевепогода в Киеве