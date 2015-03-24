СМИ: Ахметов купил новый самолет, как у Путина (фото)

В конце прошлого года Ахметов избавился от Airbus А319, заменив его сверхсовременным бизнес-джетом Falcon 7Х, пишет Главком.

Об этом свидетельствуют данные нескольких порталов, собирающих информацию о воздушных суднах и отслеживающих их передвижение. (http://www.airframes.org/, http://planefinder.net/, http://www.planepictures.net/)

Так, согласно данным этих ресурсов, в декабре прошлого года регистрационный номер P4-SCM (используется компанией System Capital Management) получил самолет Falcon 7X французской фирмы компании Dassault Aviation. Это может означать не что иное, как появление в авиапарке украинского бизнесмена новой машины.

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Рыночная стоимость судна, которое еще называют самолетом арабских шейхов, достигает 50 млн долларов.

Два аналогичных борта используются спецотрядом российской госавиакомпании «Россия» для транспортировки высших должностных лиц РФ.

Самолет способен преодолевать без дозаправки расстояние в 11 тыс км, поэтому используется для трансатлантических перелетов.

При этом, если на российского премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина приходится по одному современному Falcon 7X, то у Ахметова, судя по всему, их два.

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Второй Falcon 7X – с бортовым номером M-SCMG – зарегистрирован на компанию BlueSky Int Management (Виргинские острова). На профильных сайтах ее связывают именно с украинским бизнесменом. Место прописки машины – аэропорт «Борисполь» – лишь подкрепляет такую версию. Регистрация второго Falcon 7X произошла четыре года назад.