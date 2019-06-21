Кравчук рассказал, как Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС

По словам Леонида Кравчука, Киев готовили к возможной эвакуации.

После взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года людям долго не рассказывали о трагедии, а партийное руководство с Москвы вообще сказало, чтобы в Киеве не отменяли парад к 1 Мая.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук, передает ТСН. Во время взрыва он был членом ЦК Компартии Украины.

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"Я был в Припяти раз 5 до. В Чернобыле - тоже. Мы должны были доносить правду партии. Мы должны были говорить, идеологически обрабатывать людей, чтобы они правильно думали и действовали правильно. Думали правильно и действовали правильно на лжи. Поэтому ЦК Компартии Украины также везде эту ложь поддерживали. И то, что Щербицкому (первый секретарь ЦК КПУ) позвонил Горбачев (в то время - генеральный секретарь ЦК Компартии Советского Союза) и сказал, что надо проводить обязательно... обязательно! первомайскую демонстрацию, я присутствовал при этом. Владимир Васильевич говорил ему, что довольно сложная ситуация. "Не паникуйте!". Ну, собственно говоря, давайте подумаем! Миллион с чем-то населения. Если этот миллион из Киева начнет двигаться, оставлять квартиры и все остальное.. Кстати, вагоны были подготовлены, поезда были подготовлены к возможной эвакуации Киева. Это также никто точно не знает, но они были", - сказал Кравчук.

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