Церковный скандал в разгаре: в ПЦУ отреагировали на "собор" Филарета

В ПЦУ считают, что «собор» Филарета - это просто собрание по личной воле почетного патриарха.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что собрание, созванное почетным патриархом Филаретом, не является поместным собором Киевского патриархата, и поэтому не имеет никаких юридических или канонических последствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Что произошло сегодня во Владимирском соборе? Во-первых, это собрание присвоило себе название поместного собора УПЦ КП», - заявил он.

По словам архиепископа, если открыть устав бывшей УПЦ Киевского патриархата, который действовал до 15 декабря 2018 года, то там указано, что в поместном соборе участвует весь епископат, правящие викарные архиереи, представители от духовенства, монастырей, мирян, духовных учебных заведений, церковного совета.

«Каким образом состоялось собрание во Владимирском соборе? Всем известно, что это собрание проходило по приглашениям от почетного патриарха Филарета. Мне кажется абсолютно логична и понятна разница между приглашенными лицами и делегатами, то есть те, кто собрался во Владимирском соборе, никем не были делегированы», - добавил он.

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Архиепископ Евстратий также отметил, что в уставе определено, что поместный собор Киевского патриархата собирается по решению патриарха вместе со священным синодом. «Этого синода как действующего института нет, потому что согласно решению поместного собора, все уставные органы Киевского патриархата прекратили свое отдельное существование. Это собрание не может подпадать под определение поместного собора, поэтому никаких последствий для ПЦУ это собрание не имеет - ни юридических, ни канонических. Это просто собрание по личной воле почетного патриарха Филарета», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, заявило о «восстановлении» Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.