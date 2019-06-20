На "соборе" Филарета проголосовали за восстановление УПЦ КП (документ)

Филарет все равно считает себя патриархом киевским.

Сборы у почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, которые он назвал "поместным собором", решили восстановить УПЦ Киевского патриархата.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Украинской правды" "УП.Off the record".

В сообщении отмечается, что Филарет и дальше считает себя патриархом киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.

Также в распоряжении УНИАН оказались принятые документы из "собора", созванного Филаретом.

"Собор, который проходил в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева, принял то, что Украинская православная церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование", - говорится в сообщении.

Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

"Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, "собор" подтверждает то, что "главой УПЦ КП продолжает быть патриарх Филарет".

На Соборе единогласно проголосовали за постановление и обращение к президенту Владимиру Зеленскому, передает "Страна".

Напоследок Филарет заявил, что не стоит беспокоиться, что КП не признают: "Нам церковь нужна не для признания, а для того, чтобы она была святой и апостольской" - заявил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 мая почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет заявил, что хочет сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.

24 мая синод ПЦУ показал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

В Православной церкви Украины заявляли, что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.