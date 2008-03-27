В Непале в результате ДТП пострадали двое украинцев

26 марта на территории Непала, возле города Катманду, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое граждан Украины, жители Автономной Республики Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации Посольства Украины в Республике Индия, на данное время пострадавшие доставлены в столичное медицинское учреждение “B&B”, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Индия и в Департаменте консульской службы МИД.