В Непале в результате ДТП пострадали двое украинцев
18:11, 27 марта 2008Общество
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Дело находится на контроле в посольстве
26 марта на территории Непала, возле города Катманду, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое граждан Украины, жители Автономной Республики Крым.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации Посольства Украины в Республике Индия, на данное время пострадавшие доставлены в столичное медицинское учреждение “B&B”, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Индия и в Департаменте консульской службы МИД.
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