Админсуд Киева рассмотрит иск бывшей УПЦ МП о незаконности регистрации ПЦУ

В настоящее время бывшая УПЦ МП готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Окружной административный суд Киева открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ по иску бывшей УПЦ МП.

Об этом сообщается на сайте синодального юридического отдела бывшей УПЦ МП.

В российской церкви в Украине считают, что при регистрации ПЦУ было существенно нарушено законодательство, а ответчики совершали противоправные действия.

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"Исковое заявление мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (МП), решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должны быть отменены судом", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Напомним, Госрегистратор КП "Центр правовой помощи и регистрации" 30 января 2019 года провел государственную регистрацию создания Религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с таким наименованием: "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)".

Ранее сообщалось, что Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.