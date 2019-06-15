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Филарет проигнорировал ПЦУ, разослав приглашения на свой собор

21:44, 15 июня 2019
Общество
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Опубликовано фото одного из приглашений Филарета / фото УНИАН

Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление Православной церкви Украины (ПЦУ) и разослал приглашения на собор, который он созывает 20 июня.

Об этом сообщает Сerkvarium.

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Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников.

Издание опубликовало фото одного из приглашений, датированных 14 июня.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киев 20 июня 2019 года в 11.00", - говорится в документ.

Фото: Cerkvarium

Как сообщал УНИАН, Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Теги: #Филарет#ПЦУ