Филарет проигнорировал ПЦУ, разослав приглашения на свой собор

Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор УПЦ КП будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников.

Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление Православной церкви Украины (ПЦУ) и разослал приглашения на собор, который он созывает 20 июня. Об этом сообщает Сerkvarium. Читайте такжеЕпифаний рассказал, с чего начался конфликт между ним и Филаретом Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников. Издание опубликовало фото одного из приглашений, датированных 14 июня. "Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киев 20 июня 2019 года в 11.00", - говорится в документ. Как сообщал УНИАН, Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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