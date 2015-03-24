Бойцы АТО хотят создать коллективное хозяйство и экопоселение на бывшей земле Царева

Участки бойцам дадут на полях, которые самовольно обрабатывала агрофирма бывшего регионала Олега Царева, пишет Радио Свобода со ссылкой на представителей областной власти.

В суде представители Госземагентства доказали, что в последние 5 лет сельхозпредприятие обрабатывало эти гектары незаконно, без каких-либо документов на аренду.

Решением Хозяйственного суда области от ноября прошлого года все 200 гектаров возвращены в государственный резерв и теперь могут быть распределены между бойцами-участниками АТО.

Право на бесплатное получение земли сельхозназначения имеет каждый участник АТО. Но самостоятельно, без собственной техники обработать такой участок проблематично. Другое дело - вести хозяйство вместе, говорят боевые побратимы. Сергей Рудык, командир роты 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, через месяц ожидает демобилизации. По образованию инженер-механик, в мирной жизни он был фермером. Говорит, знает, с какой стороны подступиться к земле, за плечами - 8 лет фермерского хозяйствования.

Читайте такжеСын Царева судится с переселенцами с востока за дом"Знаю, чем заниматься и как, что делать с землей. Планируем большой проект со строительством жилых домов, с развитием птицеводства, животноводства и растениеводства. Денег, наверное, много надо будет вложить. Но я не первый год в бизнесе. Наработки есть", - рассказал Рудык.

Бойцы говорят: перспективным направлением считают, в частности, развитие тепличного хозяйства. Хотят не истощать землю подсолнечником или рапсом, а выращивать на ней экологически чистые овощи на продажу. Мечтают также о создании вблизи экопоселения бывших военных.

Впрочем, сейчас это лишь намерения, конкретного бизнес-плана пока нет. Говорят, сначала надо пройти все необходимые процедуры и получить на руки документы владельцев. Уже тогда, а это будет примерно через 3-4 месяца, можно будет думать и о будущем урожае.

Однако в селе, где должна воплощаться в жизнь инициатива бойцов АТО, к ней относятся с определенными предосторожностями. Сельский голова Степного Юрий Светличный подсчитал: если бы эти 200 гектаров и дальше обрабатывала сельхозфирма, в местную казну попадало бы более 100 тысяч гривень земельного налога ежегодно. Бойцы же АТО будут иметь льготы и платить сравнительно небольшие суммы - 17 гривень с гектара земли.

«Для бюджета будет, конечно, минус. Но мы будем рады. У нас село - молодежи мало, так что будем рады бойцам», - говорит Светличный.