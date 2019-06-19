Надевали свитер в +35 и завязывали руки: в интернате Днепра обнаружили нечеловеческие условия

На территории и в общих помещениях жилого корпуса интерната нет в доступном месте емкостей с питьевой водой.

В Верхнеднепровском детском доме-интернате № 2 к детям применяются методы физического ограничения, в частности теплый свитер в летнюю жару используется как смирительная рубашка.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Отмечается, что во время мониторингового визита дети находились на улице при температуре +35 градусов без головных уборов.

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«В помещениях и детских группах ощущается неприятный запах, персонал сохраняет грязную посуду в тумбочке. Одежда на детях не по сезону и не по размеру. На прогулку детей выводят по очереди только на большой балкон, который не оборудован навесами от солнечных лучей», - говорится в сообщении.

Также в учреждении есть практика применения физического ограничения для детей в возрасте от 6 до 18 лет, что унижает человеческое достоинство.

«Один ребенок в жару была одет в теплый свитер, поскольку с помощью длинных пришитых рукавов можно было зафиксировать его руки за спиной», - отмечает пресс-служба омбудсмена.

Кроме этого, на территории и в общих помещениях жилого корпуса нет в доступном месте емкостей с питьевой водой.

«По результатам проведенного мониторингового визита акты реагирования Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека будут направлены в областную государственную администрацию и другим заинтересованным субъектам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что изменениями в системе поддержки детей, живущих без родителей, предполагается, что с 2020 года детей не будут принимать в детские дома.