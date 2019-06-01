В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детдомы - Супрун

К 2023 году на месте детских домов предполагается создать паллиативно-реабилитационные центры.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что изменениями в системе поддержки детей, живущих без родителей, предполагается, что с 2020 года детей не будут принимать в детские дома.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Ни одно образцовое интернатное учреждение с наилучшими условиями не заменит семью. Именно поэтому вместе с другими министерствами в прошлом году начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей. И это не о закрытии интернатных заведений», - отметила Супрун.

Она отметила, что из детей, живущих в интернатных заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. «У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям», - добавила она.

«В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям». По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи», - отметила в. о. министра.

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По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме, а параллельно будет проводиться необходимая подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

«С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье», - добавила Супрун.

Также, по ее словам, предусмотрено, что к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, количество мест в которых будет создано в соответствии с потребностями общества. В центрах будут предоставлять услуги по реабилитации, паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. «В интернаты эти заведения не превратятся», - отметила и.о. министра.

«Паллиативная помощь и реабилитация вошли в «зеленый список» - гарантированный государством пакет услуг, за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатными», - сообщила она.

Супрун подчеркнула, что эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. «Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным», - заверила она.