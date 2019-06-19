"Когда маршрутки пустят?" - пользователей соцсети возмутила коммунальная техника на "стеклянном" мосту (видео)

Столичные власти пока не прокомментировали появления "поливалки" на пешеходном мосту.

В Киеве на пешеходном мосту, по которому недавно проехались хулиганы на Mercedes, заметили коммунальную технику.

Соответствующее видео выложило dtp.kiev.ua в Facebook.

На данный момент столичные власти не объяснили, насколько адекватным было использование такого грузовика на мостовой конструкции и почему для очистки моста не использовали более легкую технику.

В комментариях пользователи пошутили, что таким образом на мосту охлаждают асфальт, «чтобы фуры в дальнейшем колею не продавили».

Также киевляне предположили, что теперь на мосту стоит ждать появления поездов метро.

Напомним, в понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мостом Кличко", заехал автомобиль.

Позже патрульные установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.