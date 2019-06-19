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"Когда маршрутки пустят?" - пользователей соцсети возмутила коммунальная техника на "стеклянном" мосту (видео)

11:08, 19 июня 2019
Общество
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Скриншот

Соответствующее видео выложило dtp.kiev.ua в Facebook.

На данный момент столичные власти не объяснили, насколько адекватным было использование такого грузовика на мостовой конструкции и почему для очистки моста не использовали более легкую технику.

В комментариях пользователи пошутили, что таким образом на мосту охлаждают асфальт, «чтобы фуры в дальнейшем колею не продавили».

Также киевляне предположили, что теперь на мосту стоит ждать появления поездов метро.

Скриншот комментариев к видео

Напомним, в понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мостом Кличко", заехал автомобиль.

Позже патрульные установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

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Теги: #Киев#пешеходный мостпогода в Киеве