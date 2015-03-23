В МИД России признали, что крымчанам не так просто получить шенген

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича, текст которого имеет УНИАН.

«Вследствие непризнания факта воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией страны Евросоюза закрыли свои консульские представительства и визовые центры на территории полуострова и принимают документы на выдачу виз только в консульских учреждениях, расположенных на территории Украины. Жертвами такой политики являются жители Крыма и Севастополя, испытывающие по известным причинам серьезные затруднения в получении шенгенских виз», - сказал Лукашевич.

По его мнению, Евросоюз, создавая препятствия в выдаче виз крымчанам, сознательно проводит линию на фактическое ограничение права жителей полуострова на свободу передвижения.

Читайте такжеЖители Крыма могут оформить шенгенские визы только в Украине - МИД

Лукашевич добавил, что это по сути является «ничем не оправданным» коллективным наказанием населения полуострова, о судьбе и правах которого так «печется» ЕС. При этом в Евросоюзе предпочитают не вспоминать, что указанные дискриминационные меры в равной степени затрагивают всех жителей Крыма и Севастополя, в том числе татарской, греческой, немецкой, итальянской и других национальностей, добавил он

«В ходе контактов с представителями Евросоюза и входящих в него государств регулярно указываем на это очевидное нарушение прав крымчан на свободу передвижения, вызванное лицемерной политикой партнеров. Однако, к сожалению, каких-либо подвижек в их позиции пока не наблюдаем», - сказал он.

При этом представитель российского МИД назвал «демагогией» заявления различных государственных и общественно-политических деятелей из стран ЕС, «озабоченных» имеющимися нарушениями прав человека, прежде всего крымских татар, в Крыму и Севастополе.