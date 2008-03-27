В аварии вертолета Ми-8 погибли 12 пограничников

На месте аварии вертолета Ми-8 Государственной пограничной службы Украины найдены тела 12 погибших.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Госпогранслужба Сергей АСТАХОВ.

«На месте катастрофы найдено 12 погибших, один человек в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь», - сказал С.АСТАХОВ.

Он добавил, что, по предварительным данным, тела погибших опознаны.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черном море потерпел крушение вертолет Ми-8 Государственной пограничной службы Украины , на борту которого находились 13 человек – 12 военнослужащих Госпогранслужбы и один гражданский работник - электрик.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Игорь КРОЛЬ.

“Около 13-ти часов в районе острова Полуденный был обнаружен на мели перевернутый вертолет”, – сообщил он.

И.КРОЛЬ отметил, что за несколько минут был найден один живой мужчина, который был поднят на борт катера, а затем перевезен вертолетом в одно из медицинских учреждений Одессы.