Вертолет с 13 украинскими пограничниками упал в Черное море

В Черном море потерпел катастрофу вертолет Ми-8 Государственной пограничной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ.

“Сегодня ориентировочно в 11.06 из аэропорта Одессы вылетел вертолет Государственной пограничной службы Украины, на борту которого находились 13 человек: 10 пассажиров и трое членов экипажа. Вертолет должен был приземлиться в 11.45 на острове Змеиный, но туда он не долетел”, - сказал И.КРОЛЬ.

Он заметил, что из этих 13-ти лиц, 12 - военнослужащие Госпогранслужбы и один гражданский работник – электрик.

И.КРОЛЬ отметил, что были начаты поисково-спасательные работы. В частности, по приказу руководства МЧС в район поиска вылетел дежурный вертолет МЧС из аэропорта Херсона и дежурный вертолет Госпогранслужбы - из Одессы. Кроме того, к поиску приобщились пограничные катера, которые несли службу по охране государственной границы в акватории Черного моря.

“Около 13-ти часов в районе острова Полуденный был обнаружен на мели перевернутый вертолет”, – сообщил он.

И.КРОЛЬ отметил, что за несколько минут был найден один живой мужчина, который был поднят на борт катера, а затем перевезен вертолетом в одно из медицинских учреждений Одессы.

“Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы силами МЧС и Пограничных войск. В район поиска также вылетела оперативная группа МЧС во главе с министром Владимиром ШАНДРОЙ”, - сообщил И.КРОЛЬ, добавив, что судьба 12 лиц пока неизвестна.