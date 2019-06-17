Нардеп Новинский и предстоятель бывшей УПЦ МП Онуфрий встретились в России с главой РПЦ

Онуфрий принимал участие в совместном служении с патриархом РПЦ Кириллом.

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретились в России с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее фото; но потом он удалил это сообщение, пишет Радио Свобода.

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"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре [монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России – ред.]. День святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства.

На сайте лавры сообщается, что Онуфрий принимал участие в совместном служении с патриархом Кириллом.

Так, патриарх Кирилл подарил Онуфрию архиерейскую одежду зеленого цвета, в котором происходит богослужение на Троицу. Глава бывшей УПЦ МП в ответ поблагодарил Кириллу "за святые молитвы и поддержку в тех трудностях и испытаниях, которые сегодня переживает Украинская Православная Церковь".

Ранее сообщалось, что Вадим Новинский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом".