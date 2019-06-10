Нардеп Новинский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"

Также нардеп от "Оппоблока" выступает за прямые переговоры с террористами.

Глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Вадим Новинский считает, что на Донбассе — гражданский конфликт.

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"Очень важно остановить этот гражданский конфликт, подчеркиваю, гражданский конфликт на юго-востоке", — заявил он во время выстпления на съезде "Оппоблока" в Киеве, пишут "Новости Донбасса".

Также Новинский уверен, что если для достижения мира "нужно вести прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой", то это "надо делать".

Напомним, что Россия развязала войну на Донбассе. О факте военного присутствия РФ на Донбассе свидетельствуют не единожды обнаруженные и захваченные у наемников украинскими военными образцы оружия российского производства.

Также есть конкретные примеры участия российских военнослужащих в боевых действиях на Донбассе: например, задержанные вблизи населенного пункта Зеркальный в Донецкой области 10 российских десантников, при которых были личные документы и оружие.

В марте 2015-го года стало известно о танкисте Доржи Батомункуеве из Бурятии, он в интервью журналистам подробно описал участие российских войск в боях на востоке Украины.

В середине мая 2015 года украинские военные во время боя у города Счастье Луганской области задержали двух боевиков ‒ Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

А 24 июня 2017 года украинскими военными в Луганской области был взят в плен российский ефрейтор Виктор Агеев.