Из квартиры подозреваемого в убийстве сотрудника СБУ в Волновахе изъят большой арсенал оружия

Как сообщили УНИАН в Отделе связей ГУ МВД в Днепропетровской области, работники милиции Днепропетровской, Донецкой областей и УСБУ, провели санкционированный обыск в квартире по ул. Комсомольской в Днепропетровске по факту убийства сотрудника СБУ, которое имело место 21 марта в г. Волноваха.

«У безработного хозяина дома было изъято: 8 автоматов «АКМ»; два магазина к автомату снаряженных патронами калибра 7,62 мм; один «РПГ-22»; четыре «РПГ-26»; 10 гранат «Ф-1»; 2 ручные гранаты «РГН»; 16 гранат «РГД-5»; 11 гранат к подствольному гранатомету; 20 запалов к гранатам; более 2 тыс патронов калибра 7,62 мм; 825 патронов калибра 5,45 мм; взрывчатое вещество «Тротил» весом 1 кг и сигнальный пистолет калибра 9 мм», - сказано в сообщении ОСО.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для проведения исследования.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в "Фейсбук" написал, что по подозрению в убийстве офицера СБУ в Волновахе 21 марта задержаны 11 человек.

"Офицер СБУ был убит при задержании трех фур контрабанды, которые бандиты, объездными дорогами, минуя блокпосты украинских силовиков, прикрываясь удостоверениями Правого сектора и одной из днепропетровских охранных фирм, пытались переправить на территорию так называемой ДНР", - написал Аваков.

Он также сообщил, что восемь участников банды задержаны в Днепропетровске, остальные - на территории Донецкой области.

Ранее УНИАН также сообщал, что резонансное убийство офицера СБУ в Волновахе раскрыли.