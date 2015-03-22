Раскрыто резонансное убийство офицера СБУ в Волновахе

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в соцсети. Он сообщил, что "специальная операция МВД , СБУ и Генпрокуратуры привела к задержанию на этот момент уже 11 участников бандформирования, в том числе четырех непосредственно участвовавших в инциденте, приведшем к гибели офицера СБУ. В результате обысков изъят незаконный оружейный арсенал, включая девять автоматов, пулемет РПК, 6 гранатометов, гранаты и патроны в цинках".

Читайте такжеШтаб АТО: задержаны несколько причастных к расстрелу сотрудника СБУ в ВолновахеМинистр отметил, что по остальным участникам объявлен специальный режим "Перехват". При этом Арсен Аваков уточнил, что 8 членов банды задержаны в Днепропетровске, остальные - на территории Донецкой области.

"Интересен факт, что в защиту задержанных незамедлительно "вписался" один из нардепов коалиции. Намеренно пока не называю фамилию, тем более, что значения этому ни я, ни глава СБУ, ни Генпрокурор не придаем. Надо будет – последует немедленный запрос в Раду на снятие депутатской неприкосновенности и арест",– отметил глава МВД.

Также Арсен Аваков рассказал об обстоятельствах, при которых был убит офицер СБУ. "Офицер СБУ был убит при задержании трех фур контрабанды, которые бандиты, по объездным дорогам, минуя блокпосты украинских силовиков, прикрываясь удостоверениями "Правого сектора", пытались переправить на территорию так называемой ДНР",– написал министр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на одной из улиц Волновахи неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ. Как сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин, пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи. Сегодня пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сообщил, что сотрудники милиции задержали нескольких человек, причастных к вчерашнему расстрелу в Волновахе Донецкой области сотрудника СБУ.