Полиция Харькова объяснила обыски по делу о сносе бюст маршала Жукова

По данным полиции, следственные действия были проведены в соответствии с решением суда.

В Харькове полиция 13 июня провела обыски по адресам проживания двух граждан в рамках уголовных производств, открытых по фактам событий 2 июня.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, следственные действия были проведены в соответствии с решением суда.

В полиции отметили, что 2 июня в Харькове на проспекте Петра Григоренко состоялись массовые мероприятия.

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«Во время охраны общественного порядка отдельные лица совершили противоправные действия в отношении сотрудников полиции. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

По указанным фактам были возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По сведениям полиции, 13 июня в рамках уголовных производств следователями были проведены следственные действия по адресам проживания двух граждан.

Как написал в Facebook харьковский активист Валентин Быстриченко, полиция пришла с обысками к двум местным активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове активисты нескольких организаций пикетировали Дворец спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам».

Затем они переместились в сквер, где установлен бюст маршала СССР Георгия Жукова. Активисты с помощью веревки повалили бюст и на его месте установили государственный флаг.

Полиция открыла два уголовных производства против активистов, которые распылили в толпу слезоточивый газ и снесли бюст Жукова.