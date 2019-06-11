Суд Грузии продлил арест многодетной украинке

Заседание в суде Тбилиси было закрытым. Снимать запретили всем, кроме местного общественного телевидения.

Грузинський суд подовжив арешт багатодітної українки Юлії Сусляк іще на 35 днів

Грузинский суд продлил арест многодетной украинки Юлии Сусляк еще на 35 дней. Так хлопотала Главная прокуратура Грузии. Следователи заявили, что им надо время на проверку информации, могла украинка везти в Абхазию десятерых детей на продажу. Грузины ждут результатов расследований от правоохранителей Украины, России и Америки, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Заседание в суде Тбилиси было закрытым. Снимать запретили всем, кроме местного общественного телевидения. Местные журналисты, которые следят за делом, ТСН говорят, что сами не понимают что происходит.

За 35 дней ареста грузинские следователи хотят, чтобы Генпрокуратура Украины проверила обстоятельства рождения детей в Киеве. Кроме того, ждут из России ответа о похоронах сына Сусляків. Обратились и в Америку, где сама Юлия родила дочку. Сколько займет чвсу эта проверка, неизвестно. К тому же следователи совсем не интересуются: как раз собиралась Сусляк продать детей и кому.

В суде прокурор ни словом не обмолвился, какие у них есть доказательства вины хмельничанки Сусляк. Зато, рассказывает, как хорошо было детям, оторванным от родителей, в Грузии. Другое мнение имеет защитник Сусляк. "Обвинение не содержит ни одного, хотя бы единого документа, на основании которого можно было бы оставить человека под арестом. Я буду требовать отклонения прокуроров по этому делу, а также открытие уголовного производства против прокуроров за их произвола", - говорит адвокат украинки Зураб Тодуа.