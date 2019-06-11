Массовые псевдоминирования в Украине: за сутки правоохранители эвакуировали свыше 32 тысяч человек

По словам первого заместителя председателя Нацполиции, большинство сообщений о минировании поступали на электронные адреса организаций и предприятий с почтового сервиса с IP-адресом, принадлежащим зарегистрированному в России ООО.

В Украине за сутки правоохранители эвакуировали более 32 тыс. человек из-за сообщений о минировании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он отметил, что за минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о минировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ривне, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе и Геническе.

По словам Аброськина, правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена и др.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране... Уже можно сказать, что большинство сообщений о минировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом в указанный временной период, который принадлежит ООО, зарегистрированному в РФ", - отметил он.