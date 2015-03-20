Турция выделила Украине $50 миллионов кредита и $10 миллионов гуманитарной помощи

18:34, 20 марта 2015
Общество
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Турция выделила Украине $10 млн гуманитарной помощи, а также предоставит кредит на сумму $50 млн на покрытие дефицита бюджета.

REUTERS

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Киеве.

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"Мы также благодарны за предоставление 10 млн долларов гуманитарной помощи нашей стране", - сказал Петр Порошенко.

"Я также благодарю президента Эрдогана за решение выделить Украине кредит в размере 50 млн долларов на покрытие дефицита бюджета", - отметил он.

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