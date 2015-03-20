Переговоры Порошенко и Эрдогана длились втрое больше запланированного

17:29, 20 марта 2015
Политика
2312 0

Переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Таипа Эрдогана с глазу на глаз продолжались 3 часа вместо запланированного часа.

Порошенко и Эрдоган общались 3 часа / Фото УНИАН

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в "Твиттере".

Читайте такжеПремьер Турции не признает крымский референдум - меджлис

"Переговоры продолжались с глазу на глаз три часа вместо одного. Сейчас проходит заседание стратегического украинско-турецкого совета", - сообщил он.

Однако Святослав Цеголко не сообщил подробностей диалога президентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter