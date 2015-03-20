Переговоры Порошенко и Эрдогана длились втрое больше запланированного

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в "Твиттере".

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"Переговоры продолжались с глазу на глаз три часа вместо одного. Сейчас проходит заседание стратегического украинско-турецкого совета", - сообщил он.

Однако Святослав Цеголко не сообщил подробностей диалога президентов.