Переговоры Порошенко и Эрдогана длились втрое больше запланированного
17:29, 20 марта 2015Политика
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Переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Таипа Эрдогана с глазу на глаз продолжались 3 часа вместо запланированного часа.
Порошенко и Эрдоган общались 3 часа / Фото УНИАН
Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в "Твиттере".
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"Переговоры продолжались с глазу на глаз три часа вместо одного. Сейчас проходит заседание стратегического украинско-турецкого совета", - сообщил он.
Однако Святослав Цеголко не сообщил подробностей диалога президентов.
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