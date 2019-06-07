Идея создания Патриархата в Киеве будет существовать как далекая перспектива для ПЦУ – религиовед

Верующие, которые находятся в статусе митрополии, хотели бы поднять его до уровня Патриархии, отметила эксперт.

Религиовед Людмила Филипович подтвердила слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что юридически Киевского патриархата не существовало.

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По ее словам, в 1992 году произошло самоопределение части православных верующих относительно создания УПЦ КП, передает «Обозреватель».

Однако их неканоническому существованию, которое, наконец, завершилось признанием со стороны Константинопольского патриархата, поставлена точка окончательно.

Идея создания Патриаршего престола в Киеве, по ее убеждению, будет существовать, как далекая перспектива для ПЦУ, потому что верующие, по ее словам, которые находятся в статусе митрополии, хотели бы поднять уровень этого статуса до уровня Патриархии.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей заявил на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.