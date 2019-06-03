Вселенский патриарх заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

На встрече с украинскими журналистами Варфоломей объяснил, что Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе, сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОдин из епископов ПЦУ обвинил Филарета в «бунтарстве»

Он рассказал, что в своем выступлении Вселенский патриарх Варфоломей акцентировал на поддержке Украины и Православной церкви Украины.

«Десятилетиями, если не веками, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», - отметил Варфоломей.

По словам Вселенского патриарха, Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский.

«Так называемый «Киевский Патриархат» не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления Автокефалии, это ответственность Главного Епископа Православной Церкви Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета», - заявил Варфоломей.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.

15 мая 2019 года Филарет, которому дали звание почетного патриарха ПЦУ, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить УПЦ КП. Филарет также обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения.