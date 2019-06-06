В Украине ввели наказание за незаконное ношение госнаград, военной формы и надругательство над захоронениями защитников

Административная ответственность предусматривает штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов, а уголовная - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об ответственности за незаконные действия относительно государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды, надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц» (№ 9217).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 народных депутатов.

Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 год, приложение к № 51, ст.1122), в частности в статью 1861.

Согласно закону, покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках или без таковых, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение - влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих атрибутов.

Незаконное изготовление этих орденов, медалей, нагрудных знаков или их ношение влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующих атрибутов.

Данным законом предусмотрено дополнить кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 1868, предусматривающей, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия.

Также данным законом внесены изменения в Уголовный кодекс. Ими предусмотрено, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации или другого государства, признанного Верховной Радой агрессором, участников революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.