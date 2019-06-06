В Украине хотят ввести наказание для военных преступников и понятие преступления против человечности

В действующем Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права» (№9438).

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Россия боится Женевской конвенции в "суде" над моряками

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) народных депутатов.

Голосование проходило несколько раз, поскольку не было необходимой поддержки.

Представляя депутатам проект закона, заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов отметил, что данным законопроектом в украинское законодательство вводится современное понятие военного преступления, а также впервые вводится понятие преступления против человечности.

Он добавил, что в действующем Уголовном кодексе некоторые из этих преступлений описаны в одной статье, приговоры по ним почти не выносились.

Петухов отметил, что принятие этих изменений позволит привлекать к ответственности лиц, совершивших преступления против людей на востоке Украины, несмотря на сроки давности.

По его словам, принятия этих изменений ожидает, в частности прокуратура Автономной Республики Крым, которая должна привлечь к ответственности российскую оккупационную администрацию на полуострове и высшее руководство РФ за постоянные нарушения норм международного права и преследования граждан за поддержку территориальной целостности Украины.

Заместитель министра подчеркнул, что люди, совершившие такие преступления, не могут быть амнистированы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сегодня в Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Данными изменениями предусмотрено - по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на временно оккупированной территории Украины, срок давности приостанавливается с момента совершения таких преступлений. В этих случаях срок давности возобновляется со дня появления лица с признанием, его задержания или с момента официальной деоккупации соответствующей территории.

Изменениями предусмотрена также уголовная ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В частности, за изготовление такой символики предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет. Такие же действия, совершенные представителем власти или организованной группой с использованием СМИ, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.