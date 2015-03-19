В зоне АТО возобновили вещание украинских каналов

Об этом на брифинге заявил министр информационной политики Юрий Стець, передает Украинская правда.

По его словам, для этого Польша бесплатно предоставила соответствующие передатчики, которые кроме передачи сигнала украинских каналов могут также глушить частоты сепаратистских.

В частности, утверждает он, в Донецке восстановлено вещание "5 канала" Эспрессо ТВ и Радио 24.

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Стець также утверждает, что деятельность Министерства информполитики финансируется международными грантами.

"На сегодня ни копейки государственных средств даже на функционирование Министерства информационной политики не потрачено", - заверил он.