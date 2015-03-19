На Мининформполитики не потрачено ни копейки государственных средств - Стець

Министр информационной политики Юрий Стець заявляет о том, что Министерство информационной политики не использует бюджетные средства для обеспечения своей деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на брифинге в Кабинете министров.

"На сегодняшний день ни копейки государственных средств на функционирование Министерства информационной политики не потрачено", - сказал министр.

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По его словам, официальный сайт министерства был разработан волонтерами, а вскоре на нем запустят крымскотатарскую версию.

"Зарплату мы пока еще не получали, и в принципе получать не собираемся", - уточнил Стець.