Погибшего на Киевщине 5-летнего мальчика мог застрелить другой ребенок - адвокат потерпевших

Также адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина подтвердил, что освидетельствование подозреваемых патрульных полицейских на состояние алкогольного опьянения не проводилось, о состоянии опьянения, которое является отягчающим обстоятельством, известно лишь из показаний свидетелей.

Один из подозреваемых патрульных в убийстве 5-летнего мальчика имел огнестрельное оружие, однако при обыске не нашли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина после заседания суда по избранию меры пресечения подозреваемым патрульным Ивану Приходько и Владимиру Петровцу.

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Он отметил, что доволен решением суда, который постановил взять под стражу на два месяца обоих подозреваемых.

Адвокат подтвердил слова прокурора, что пока следователи не нашли оружие, из которого убили ребенка, поиски продолжаются.

Также он подтвердил слова прокурора о том, что освидетельствование подозреваемых на состояние алкогольного опьянения не проводилось, о состоянии опьянения, которое является отягчающим обстоятельством, известно лишь из показаний свидетелей. Щербина добавил, что доказать это обстоятельство документально уже невозможно.

Вместе с тем адвокат сообщил, что пострадавшие будут готовить гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, однако не уточнил, какую сумму будут требовать и с кем судиться - с МВД или с подозреваемыми.

Кроме того, Щербина сообщил интересную деталь: якобы в момент совершения преступления вместе с двумя подозреваемым находилось несовершеннолетнее лицо - сын одного из патрульных, владельца дома, в котором во время обыска были найдены патроны.

"Один из подозреваемых имел при себе оружие - это было его оружие, и его ребенок пользовался этим оружием и осуществлял выстрелы", - сказал адвокат.

Он отметил, что во время обыска были изъяты гильзы и патроны, а оружие не найдено.

"Однако из показаний свидетелей следует, что данное оружие было, и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения следственных действий - обыска – где-то пропало. Хотя до этого оно находилось на крыльце дома", - сказал Щербина.

Также он добавил, что об исчезновении с крыльца оружия известно из показаний свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и на расстоянии 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.