В аэропорту "Одесса" задержали пропагандистку из России (фото)
В международном аэропорту «Одесса» задержана гражданка РФ, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность против Украины.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, россиянку пограничники обнаружили вчера во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса».
«В отношении нее имелась информация, согласно которой эта женщина осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях», - сообщили в пресс-службе.
Гражданке РФ, 1985 года рождения, отказано в пересечении государственной границы Украины, соответствующая информация передана сотрудникам СБУ.