В аэропорту "Одесса" задержали пропагандистку из России (фото)

Россиянка публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях.

В международном аэропорту «Одесса» задержана гражданка РФ, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность против Украины. Читайте также"Ватный" скандал: в Харькове преподаватель пишет стихи о "Л/ДНР", украинцев называет "оккупантами" (фото) Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, россиянку пограничники обнаружили вчера во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса». «В отношении нее имелась информация, согласно которой эта женщина осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях», - сообщили в пресс-службе. Гражданке РФ, 1985 года рождения, отказано в пересечении государственной границы Украины, соответствующая информация передана сотрудникам СБУ.

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