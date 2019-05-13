В Одесской области пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение границы

Иностранцу помогал пересечь границу гражданин Украины.

В Одесской области пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение государственной границы.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, вчера пограничный наряд отдела «Станіславка» наблюдал, как неизвестный мужчина незаконно пересекал госграницу со стороны Молдовы. Одновременно с территории Украины до нарушителя приближался автомобиль.

К указанному месту сразу отправилась группа реагирования пограничников Подольского отряда.

«Правоохранители вблизи границы остановили легковой автомобиль Toyota украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Помимо водителя в автомобиле находился 32-летний гражданин РФ», - сообщили в управлении.

Установлено, что 47-летний украинец подвез россиянина со стороны Молдовы к линии прохождения госграницы и указал ему место, где тот должен пересечь границу. Также наш соотечественник указал иностранцу нелегальный маршрут движения территорией Украины в направлении села Ленино (Молдова) - села Станіславка (Украина). Сам украинец тем временем пересек границу из Молдовы в Украину в соседнем пункте пропуска и на автомобиле двигался к месту встречи с нарушителем.

К Национальной полиции пограничники направили соответствующее сообщение.