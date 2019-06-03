Украина выдаст Польше грузинского насильника-убийцу

Сейчас принимаются меры относительно выполнения решения об экстрадиции иностранца.

Украинская сторона экстрадирует в Польшу гражданина Грузии, который совершил изнасилование и убийство польской гражданки и скрывался от правосудия на украинской земле.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Прокуратуры города Киева, прокуроры провели экстрадиционную проверку в отношении гражданина Грузии, который находится в международном розыске по обвинению в совершении изнасилования и убийства на территории Республики для привлечения к уголовной ответственности.

По результатам проверки Генпрокуратурой было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника Польше. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.

При вмешательстве прокуратуры города Киева подана апелляция на указанное постановление. Сегодня, 3 июня, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу об отмене решения районного суда.

Сейчас принимаются меры относительно выполнения решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша.

Ранее сообщалось, что правоохранители Украины, Франции и Польши накрыли международную наркогруппировку.