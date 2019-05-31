Штурм Львовской мэрии: полиция установила лиц, причастных к нападению

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Полицейские установили лиц, причастных к штурму Львовского городского совета 29 мая.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили лиц, причастных к совершению правонарушения. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, химическая и другие», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители также изучают записи камер видеонаблюдения.

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Также отмечается, что на площади Рынок возле Львовского горсовета полицейские круглосуточно осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Как сообщал УНИАН, 29 мая на площади Рынок во Львове группа лиц, выломав входную дверь, прошла в помещение городского совета.

Недовольные действиями городских властей, они прорывались в кабинеты чиновников, нарушали общественный порядок.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.