Причин для подорожания мяса нет

Объективных причин для роста цен на мясо в Украине нет, считает председатель ОАО «Ивано-Франковский птицекомбинат» Богдан ЧОРНОПИСКИЙ.

На пресс-конференции в УНИАН он сказал, что рост цен на мясо начался в декабре прошлого года, когда говядина подорожала в два раза. Причиной этого стало то, что «одна компания», которой принадлежит много предприятий по производству мяса, подняла цену на говядину в живом весе. После этого вырос спрос на куриное мясо, в результате чего его стоимость с середины февраля начала расти, а затем цены подняли и производители свинины, которая в живом весе с середины февраля выросла с 9 до 16 грн. за килограмм, отметл Б.ЧОРНОПИСКИЙ.

«Объективных причин для роста цен не было», - сказал председатель птицекомбината.

По его мнению, чтобы остановить рост стоимости мясопродуктов, правительству еще вчера необходимо было принять меры, «возможно, интервенцию».

Эксперт считает, что приемлемым вариантом для удешевления мяса может быть его ввоз из-за рубежа, поскольку ввоз 1 кг заграничного мяса может обойтись почти в 1 евро, а украинское мясо в живом весе стоит 2 евро (16 грн.) за килограмм.