"Умершая республика": как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму (фото)

КаZантип собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.

До оккупации Крым был известен не только как туристическая Мекка с сомнительным качеством услуг и внеземным ценообразованием, но и как полуостров с республикой в республике. Речь в данном случае идет о Республике КаZантип, масштабном, ежегодном рэйв-фестивале.

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Но оккупация Крыма поставила крест на фестивале, приносившем серьезную как финансовую, так и репутационную пользу полуострову, пишет "Информационное сопротивление".

"Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки. Умершая республика внутри умирающего полуострова, прибившегося к загаженной гавани. Печальный финал яркого явления, о котором мало кто мог подумать в не таком уж и далеком 2013-м", - отметили в ИС.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.