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На "стеклянном" мосту в Киеве произошла новая поломка - соцсети (фото)

11:32, 28 мая 2019
Общество
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Похоже, возникла новая проблема с мостом / фото facebook.com/maxim.ivaschenko

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Фотографии с разрушенным покрытием велодорожки опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Максим Иващенко.

"Ну, как же не посмотреть на новый мост? Заехали вчера, посмотрели. Вид однозначно красивый, но, кроме стекла, там поломали велодорожку! Видимо, не рассчитано на то, что по мосту будут ходить", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Кличко сообщил, что треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли.

В тот же день мост закрыли. Событие о повреждении элементов моста было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

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Теги: #Киев#мостпогода в Киеве