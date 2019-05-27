Мама, я хочу собаку

Зачем в Украине школьников начали учить гармоничному обращению с четвероногими

«Тот, кто говорит, что счастье нельзя приобрести, никогда не покупал щенка». Это одна из самых популярных в интернете цитат о собаках. Действительно, домашний любимец - это самый простой рецепт счастья и для человека, который живет сам, и для большой семьи.

Кто-то покупает щенка со всеми документами у официального заводчика. Другие берут в приютах, где тоже нередко встречаются породистые животные. Кто-то отзывается в соцсетях на объявление волонтеров, которые спасают четвероногих с улиц. Объединяет счастливых владельцев прежде всего две вещи: любовь к собакам и новая статья в семейном бюджете.

Именно так. Даже если появление четвероногого вам не стоило ни копейки, в дальнейшем ежемесячно вы будете тратить плюс-минус фиксированную сумму. Чтобы ее вычислить, выполните простое упражнение.

Сколько стоит щенок?

Миски для еды и воды, качественный корм на каждый день, ошейник, поводок, постель, щетка, специальный шампунь, совок или одноразовые пакеты для уборки, регулярные профилактические прививки, жетон и микрочип, несколько игрушек - это обязательный минимум на одну собаку. А правильное питание станет постоянной статьей расходов. Среднего размера животное съедает хотя бы одну порцию в день. Учтите, что взрослый четвероногий любит поесть дважды. А щенков нужно кормить чаще. Каждый ответственный владелец знает: именно надлежащий уход является залогом здоровой и счастливой жизни собаки. Даже приблизительный подсчет позволит понять, действительно ли вы готовы заводить собаку.

Это упражнение знает каждый львовский старшеклассник. Третий год подряд в течении мая во всех львовских школах на уроках биологии семиклассники занимаются по инновационному курсу гуманного образования «Маленький принц. Львов, который любит животных». Дети учатся ответственности и гармоничному общению с четвероногими, лучше понимают их эмоции и потребности. В этом помогают специально разработанные тетради и пособия.

Четыре интерактивные занятия в классе и одно выездное на предприятии, которое занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией и пристройством животных - такова структура курса. Дети осознают животное - не игрушка, а заводить и содержать любимца нужно ответственно. Особенностью уроков является подход к преподаванию - благодаря интерактивному формату и интересным упражнениям ученикам гораздо интереснее, чем обычно.

«Этот курс дает возможность применять интерактивные технологии и инновационные методы обучения. Мы практикуем мозговой штурм и даже дискуссионные клубы», - рассказывает учительница биологии Мария Чеджемова.

В ответе за тех, кого приручили

Курс «Маленький принц. Львов, который любит животных» существует при поддержке бренда премиум-питания КЛУБ 4 ЛАПЫ. Проект интегрирован в общую школьную программу. Останавливаться на львовских школах инициаторы не планируют.

«Мы готовы внедрять курс и в других городах. При содействии местных управлений образования это вопрос времени. Опыт Львова подтверждает, - говорит бренд-менеджер торговой марки КЛУБ 4 ЛАПЫ Юрий Ковалюк. - Мы проводим специальные тренинги для учителей биологии и конкурсы среди учащихся, ежегодно печатаем 7000 тетрадей и изготавливаем специальные сувениры. Цель простая, но очень важная - повышать культуру обращения с четвероногими в Украине».

В 2016-м пилотный проект был внедрен в 16 школах Львова. Впоследствии обучение прошли 230 учителей биологии. С 2017-го курс успешно интегрировали в учебную программу для учащихся седьмых классов всех школ города. От 2020 запланирован старт проекта за пределами Львова. Продолжаются переговоры с образовательными департаментами других городов.